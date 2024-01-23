"التصنيف الوطني الموحد للجرائم".. انفتاح على العالم وتحقيق لجودة الحياة

ويؤكد هذا التصنيف ريادة السعودية محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما يشير إلى مكانتها المهمة على مستوى العالم، ويلفت أنظار العالم إلى المملكة كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي تستخدم هذا التصنيف الوطني للجرائم.