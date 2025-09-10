الحمادي: مروّجو التفاهة مثل مروّجي المخدرات.. والمتابعون سبب رئيسي في تضخم المحتوى الهابط

أكد الكاتب التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي لـ"سبق"، أن الشعور بالنقص والرغبة في الكسب المالي يعدان من أبرز دوافع مروّجي المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، مشبّهًا خطرهم بمروّجي المخدرات لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس القيم والمجتمع.
وأوضح الحمادي أن علم النفس يركز على دراسة السلوك الإنساني المبني على المشاعر والقناعات، فيما يهتم علم الاجتماع بتحليل الظواهر الاجتماعية وأسبابها وطرق علاجها، مشيرًا إلى تكامل المجالين في مواجهة الظواهر السلبية ومنها ظاهرة المحتوى التافه.
وأضاف أن تزايد أعداد المتابعين يعد عاملًا رئيسيًا في انتشار هذه الظاهرة، حيث بات المعيار لدى أصحابها هو عدد المشاهدات وما يدرّه من مكاسب مادية أو فرص للإعلانات والمناسبات، بغض النظر عن الأثر السلبي على القيم والمجتمع.
وبيّن الحمادي أن هناك دعوات من المتخصصين والمهتمين للحد من انتشار مثل هذا المحتوى، وإعادة توجيه صناعة المحتوى بما يتوافق مع قيم المجتمع ويعزز من حضور القدوات الإيجابية.
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ بتهميش أصحابها وتجاهلهم، وهو ما يعرف في علم النفس التربوي بمصطلح "الإطفاء"، أي تجاهل السلوك غير المرغوب بهدف إيقافه وإيجاد بدائل سلوكية إيجابية.
واختتم الحمادي حديثه بالتشديد على أن "حب الشهرة بلا هدف يعد مرضًا نفسيًا واعتلالًا فكريًا، ويحتاج إلى معالجة تربوية ومجتمعية جادة".