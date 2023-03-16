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رصد ميداني يتواصل لمأساة أطفال "مشلحة صبيا".. الجثة الثالثة عُثِر عليها داخل الأشواك
فرق الدفاع المدني تواصل جهودها.. و"الغامدي" ينصح بعدم المجازفة في مجاري السيول
تواصل "سبق" رصدها الميداني لأعمال البحث والإنقاذ، عقب العثور على الجثة الثالثة في حادثة مشلحة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.
ورصدت "سبق" أعمال البحث والإنقاذ التي تمّت اليوم، وتكللت بالعثور على جثة طفلة داخل الأشواك، بعدما عُثِر على جثة طفل وطفلة من قبل في مجرى الوادي عقب الحادثة المأساوية التي تمثلت في جرف مركبتهم مع والدهم الذي نجا من الحادثة.
وتكللت جهود فرق الدفاع المدني وجمعية "سواعد للإنقاذ" والمتطوعين في العثور على الجثة الثالثة، فيما أشار سمير الغامدي نائب رئيس جمعية "سواعد للإنقاذ" في حديثه مع "سبق" إلى أن الأعمال متواصلة لهذا اليوم في مجرى السيل، مشيدًا بجهود المشاركين بالأعمال، وحاثًا على عدم المجازفة في مجاري السيول والمستنقعات.