رصد ميداني يتواصل لمأساة أطفال "مشلحة صبيا".. الجثة الثالثة عُثِر عليها داخل الأشواك

ورصدت "سبق" أعمال البحث والإنقاذ التي تمّت اليوم، وتكللت بالعثور على جثة طفلة داخل الأشواك، بعدما عُثِر على جثة طفل وطفلة من قبل في مجرى الوادي عقب الحادثة المأساوية التي تمثلت في جرف مركبتهم مع والدهم الذي نجا من الحادثة.