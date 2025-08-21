"وادي الفرع الحالمة" مطالب جديدة تستقبل محافظها الجديد .. هُنا إبرازها

حزمة مطالب تنتظر محافظ وادي الفرع الجديد فيصل العواجي ، وذلك بعدما أصدر أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمراً بتكليفه محافظاً للمحافظة التي تقع جنوب المدينة المنورة ، منها معالجة النقاط السوداء على الطريق الرئيس ، وكثرة الإبل السائبة ، والحيونات السائبة الأخرى ، فضلاً عن الاهتمام بالمواقع الأثرية.
ولخصت "سبق" تلك المطالب والتي جاء أولها معالجة النقاط السوداء في الطريق الرئيس للمحافظة ، حيث يعاني أهالي وزوار وسالكي هذا الطريق من التوقف والانقطاع أثناء جريان السيول ، الأمر الذي يشل الحركة المرورية وقت الأمطار ويعزل ايضاً بعض القرى عن المستشفيات والمراكز التجارية ، وهذه النقاط لاتتجاوز 10 نقاط التي تحتاج عبارات مياه لضمان السلامة العامة لسالكي الطريق وقت الأمطار.
وفي الطريق ذاته .. يعاني سالكيه من الإبل والحيوات السائبة التي تهدد حياة الإنسان خاصة في وقت المساء ، حيث سجلت المحافظة في السنوات الماضية وفيات وإصابات وخسائر في الممتلكات ، الأمر الذي يثير قلق الكثيرين من المسافرين من والى المحافظة وكذلك ساكنين القرى الداخلية عند تنقلهم إلى الأسواق والمستشفي.
وعلى الرغم من مكانتها الإستراتيجية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وارتباطها بين طريقي الهجرة والساحل الغربي، وإنتاجها للتمور في العقود السابقة، والتي تعرف بـ"التمرة الفرعية" نسبة لاسمها، إلا أنه لازالت تفتقد لمقومات السياحة كالشقق السكنية والشاليهات ومراكز الخدمات المتكاملة وسط تفاؤل بين أبنائها بسياحة مقبلة تنقلها نقلة نوعية لتكون مركز جذب للسياح في المدينة المنورة، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وغير بعيد عن المحافظة، يتوقف التاريخ عند العيون التاريخية ومواقع منذُ العهد النبوي، وقرى وبيوت قديمة تدل على ما كانت عليه محافظة وادي الفرع في القرون السابقة، وتستمر أيضاً في القرى الأثرية الأخرى، والتي تشكل تحفة معمارية في قلب المحافظة، فضلاً عن العيون التي تقع على امتداد وادي الفرع، وتعود بعضها صدقة عن الصحابة، رضى الله عنهم.
ويتطلع بعض هذه المحافظة الحالمة محافظة وادي الفرع تلك المحافظة الحالمة لمهرجان كبير ، يبرز تراثها التاريخي والحضاري، يتطلع أبناءها لهذا المهرجان الكبير الذي يجمع الماضي بالحاضر والمستقبل.
وتضم محافظة وادي الفرع ثمانية مراكز، وأكثر من 10 قرى، فضلاً عن روافد وجبال المحافظة، والتي تدرس من قبل بعض الجهات المعنية لدراسة تطويرها، فيما ينتظر أبناء المحافظة تطوير بعض الأماكن.