"وادي الفرع الحالمة" مطالب جديدة تستقبل محافظها الجديد .. هُنا إبرازها

وغير بعيد عن المحافظة، يتوقف التاريخ عند العيون التاريخية ومواقع منذُ العهد النبوي، وقرى وبيوت قديمة تدل على ما كانت عليه محافظة وادي الفرع في القرون السابقة، وتستمر أيضاً في القرى الأثرية الأخرى، والتي تشكل تحفة معمارية في قلب المحافظة، فضلاً عن العيون التي تقع على امتداد وادي الفرع، وتعود بعضها صدقة عن الصحابة، رضى الله عنهم.