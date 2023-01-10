بمستشفى سليمان الحبيب التخصصي.. نجاح 3 عمليات أطفال أنابيب لسيدة أربعينية

وأضاف د.هيثم أنه بعد دراسة الحالة، تم استعمال تقنية العلاجات المناعية وتقنية تحديد الجرعات التنشيطية بحساب هرمونات التبويض الدورية، بعدها خضعت لعملية أطفال أنابيب، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح حيث رزقت بتوأمين من البنين، وبعد عامين من الولادة عادت الأم إلى المستشفى وخضعت لعملية أطفال أنابيب ثانية، وهي في عمر الـ42.. وبفضل الله حدث الحمل وأنجبت لاحقًا طفلًا، وفي المرة الثالثة راجعت المستشفى بعمر 44 عامًا، وخضعت لعملية ثالثة وهي الآن في مرحلة متقدمة من الحمل وجميع مؤشراتها الحيوية إيجابية، ويتم حاليًا متابعة حملها وتقديم النصائح الطبية والعلاجية حتى مرحلة الولادة بإذن الله.