"حاكم الفجيرة وولي عهده" يهنّئان خادمَ الحرمين بنجاح موسم الحج

هنّأ الشيخُ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا لعام 1444هـ.