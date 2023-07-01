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"حاكم الفجيرة وولي عهده" يهنّئان خادمَ الحرمين بنجاح موسم الحج
مثمّنًا جهود القيادة والمؤسسات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن
هنّأ الشيخُ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا لعام 1444هـ.
وثمّن الشرقي في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي تكلّلت بالنجاح المتميز الذي حقّقه موسم الحج لهذا العام.
بدوره هنّأ الشيخُ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في برقية مماثلة؛ خادمَ الحرمين الشريفين، حفظه الله، بمناسبة نجاح موسم الحج.