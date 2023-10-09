"أكاديمية طويق" تحقق معادلة التأهيل الكاملة.. نخبة من أفضل الخبراء والمعسكرات والبرامج التدريبية

تُعد أكاديمية طويق من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تفتخر بفريقها من الخبراء والمتخصصين، مع التركيز على تزويد الطلاب بأفضل تجربة تعليمية ممكنة.
وتوظف أكاديمية طويق متخصصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا، وخبراء في مجالات تخصصهم؛ لرفع قدرات الطاقات الوطنية، وتنمية المهارات التقنية لدى المتدربين في الأكاديمية.
وتولي الأكاديمية أهمية كبيرة لتوظيف أفضل الخبراء فقط في مجالات تخصصهم. ويخضع هؤلاء المتخصصون لتدريب صارم، وبرامج تطوير مهني؛ لضمان مواكبة أحدث الاتجاهات والتطورات في مجالاتهم. على سبيل المثال، يتمتع متخصصو علوم الكمبيوتر في الأكاديمية بخبرة واسعة في تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
من جهة أخرى، تقدم الأكاديمية مجموعة واسعة من المعسكرات والبرامج التدريبية للطلاب والمهنيين على حد سواء.
وتقدم الأكاديمية العديد من المعسكرات التدريبية على مدار العام، التي تلبي مختلف مستويات المهارات والاهتمامات؛ إذ تم تصميم هذه المعسكرات لتزويد المشاركين بالخبرة العملية والمعرفة العملية في المجالات التي يختارونها، كما تم تصميم الجدول الزمني والمناهج الدراسية لتلك المعسكرات بعناية؛ لضمان حصول المشاركين على تعليم شامل، يغطي الجوانب النظرية والعملية في مجال تخصصهم.
وأحد الأمثلة على المعسكرات التدريبية التي تقدمها أكاديمية طويق هو معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية، وأمازون Solutions Architect (Associate)، ومعسكر عليم البيانات، وكذلك معسكر تطوير تطبيقات الويب باستخدام Java Spring Boot، ومعسكر تطوير مواقع الويب باستخدام ASP.net core mvc، وغيرها من المعسكرات التدريبية.
وتوفر المشاركة في هذه المعسكرات التدريبية العديد من الفوائد، بما في ذلك الفرصة لتطوير مهارات جديدة، والتواصل مع المتخصصين الآخرين في هذا المجال، واكتساب الخبرة العملية في بيئة داعمة.
وإضافة إلى المعسكرات التدريبية، تقدم أكاديمية طويق أيضًا العديد من البرامج التي تلبي الاهتمامات ومستويات المهارات المختلفة. وتم تصميم هذه البرامج لتزويد المشاركين بتعليم شامل في المجال الذي يختارونه، مع التركيز على المهارات العملية والتطبيقات الواقعية.
أحد الأمثلة على البرامج التي تقدمها أكاديمية طويق هو برنامج البرمجة الذي يوفر للمشاركين تعليمًا شاملاً في لغات البرمجة، مثل Java و Python. وقد أبلغ المشاركون في هذه البرامج عن تحسن كبير في مهاراتهم ومعارفهم، فضلاً عن زيادة الثقة في قدرتهم على النجاح في المجال الذي اختاروه.
كذلك تقدم الأكاديمية تحليل البيانات باستخدام SQL، وبرنامج PL-900: أساسيات منصة Microsoft Power Platform.