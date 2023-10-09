"أكاديمية طويق" تحقق معادلة التأهيل الكاملة.. نخبة من أفضل الخبراء والمعسكرات والبرامج التدريبية

أحد الأمثلة على البرامج التي تقدمها أكاديمية طويق هو برنامج البرمجة الذي يوفر للمشاركين تعليمًا شاملاً في لغات البرمجة، مثل Java و Python. وقد أبلغ المشاركون في هذه البرامج عن تحسن كبير في مهاراتهم ومعارفهم، فضلاً عن زيادة الثقة في قدرتهم على النجاح في المجال الذي اختاروه.