نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

وأدّى الصلاة معه، سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير فهد بن محمد بن سعد محافظ الخرج، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف نائب وزير الدفاع.