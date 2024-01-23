"الثروة العقارية": مزاد "وتد" يطرح 16 عقارًا لأراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية بمكة المكرمة

وسيتم طرح 16 عقارًا في المزاد، تشمل مجموعة متنوعة من الأراضي والمباني السكنية والتجارية، تتميز بمواقعها الاستراتيجية؛ وهو ما يزيد جاذبيتها للراغبين.. كما تمثل فرصًا للمستثمرين والمشترين لاقتناء عقارات في مواقع متميزة.