"الثروة العقارية": مزاد "وتد" يطرح 16 عقارًا لأراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية بمكة المكرمة

أعلنت شركة الثروة العقارية (وكيل البيع القضائي) تنظيم مزاد "وتد" العلني الإلكتروني تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، الذي يقام عبر المنصة السعودية للمزادات يوم الأحد 9 رجب 1445هـ الموافق 21 يناير 2024م حتى يوم الأربعاء 12 رجب 1445هـ الموافق 24 يناير 2024م.
وسيتم طرح 16 عقارًا في المزاد، تشمل مجموعة متنوعة من الأراضي والمباني السكنية والتجارية، تتميز بمواقعها الاستراتيجية؛ وهو ما يزيد جاذبيتها للراغبين.. كما تمثل فرصًا للمستثمرين والمشترين لاقتناء عقارات في مواقع متميزة.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد تنافسًا كبيرًا بين كبار المستثمرين والمطورين؛ لأهمية العقارات المطروحة، وندرة المعروض في هذه المواقع المتميزة في مكة المكرمة.
ودعت شركة الثروة العقارية عموم الراغبين في المشاركة في المزاد إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة من خلال أرقام التواصل، أو المنصات الإعلامية للشركة.
وللاستفسار:
0555722515
0550444360
920003566