تنظيم البرنامج التعليمي الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

ويستهدف البرنامج التعليمي جميع الفئات العمرية (رجال، نساء)، الرجال (6) فترات على مدار الساعة، حيث حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدروم توسعة الملك فهد للطلاب من الأبواب (75، 76، 77، 81، 82، 83)، وفي الدور الأول توسعة الملك فهد مصلى (74) للنساء من الفجر إلى الظهر، وفي التوسعة الشمالية باب رقم (114)من بعد الظهر إلى العشاء، على (4)فترات .