"الصندوق العقاري": 150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي منتج البناء الذاتي

وبيّن أنه في إطار الجهود المشتركة لتمكين مستفيدي "البناء الذاتي" من تغطية تكاليف المراحل الأولية من بناء منازلهم سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي، إضافة إلى رفع نسبة الدفعة الأولى التي يحصل عليها المستفيد عند توقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية من 10% إلى 25%.