"يوم شهيد الصحة".. مقترح سعودي وترحيب عربي وضحايا الجوائح في الواجهة

حظي مقترح المملكة العربية السعودية بأن يكون يوم "شهيد الصحة" في تاريخ 2 مارس من كل عام، وذلك في اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في مدينة الجزائر العاصمة؛ حيث لقي المقترح الترحيب من المجلس، ليكون هذا اليوم مناسبة مهمة يستذكر فيها الوطن العربي جهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح، وتعريض أنفسهم للمخاطر بسببها، حيث يزخر العالم العربي بممارسين صحيين يعملون بكل إخلاص وتفانٍ لحماية أوطانهم، وقد ضربوا أروع الأمثلة في التصدي لجائحة كورونا.