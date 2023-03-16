"يوم شهيد الصحة".. مقترح سعودي وترحيب عربي وضحايا الجوائح في الواجهة
حظي مقترح المملكة العربية السعودية بأن يكون يوم "شهيد الصحة" في تاريخ 2 مارس من كل عام، وذلك في اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في مدينة الجزائر العاصمة؛ حيث لقي المقترح الترحيب من المجلس، ليكون هذا اليوم مناسبة مهمة يستذكر فيها الوطن العربي جهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح، وتعريض أنفسهم للمخاطر بسببها، حيث يزخر العالم العربي بممارسين صحيين يعملون بكل إخلاص وتفانٍ لحماية أوطانهم، وقد ضربوا أروع الأمثلة في التصدي لجائحة كورونا.
وكانت "الصحة" أنشأت وحدة "شهداء الصحة"؛ وذلك تخليدًا ووفاءً وعرفانا بتضحيات وعطاء الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتفانوا في أداء أعمالهم، وضربوا أروع أمثلة الإيثار، ووهبوا أرواحهم للمحافظة على سلامة وصحة المواطن والمقيم؛ وتُعنى هذه الوحدة بالشهداء الذين توفوا أثناء قيامهم بأداء مهامهم، أو بسبب عدوى انتقلت إليهم من مقر عملهم".
جاء ذلك في مشاركة وزارة الصحة السعودية الثلاثاء الماضي في اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في مدينة الجزائر العاصمة، واجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، فيما عقد وفد وزارة الصحة هنالك عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من وفود وزارات الصحة الأعضاء.