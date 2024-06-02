أمير الرياض: دعواتنا للخريجين والخريجات لخدمة هذا الوطن المعطاء

أعرب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عن سعادته برعاية حفل تخريج متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة، منوهاً بما يقدمه فرع المؤسسة بالمنطقة.
وسأل الأمير فيصل بن بندر المولى -جل وعلا- أن يوفق الخريجين والخريجات لخدمة هذا الوطن المعطاء، متمنياً أن يوفق الجميع لما يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
جاء ذلك في تصريح للأمير فيصل بن بندر عقب رعايته مساء أمس، حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة الرياض للعام التدريبي ١٤٤٥هـ، وذلك في مسرح الكلية التقنية بالرياض.
وتفصيلاً؛ كان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل، وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوسف بن عبدالله البنيان، ونواب محافظ المؤسسة.
وبدأَ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عمر بن عبدالعزيز العبيد، كلمة عبر فيها عن شكره لأمير منطقة الرياض على رعايته لهذا الحفل، مهنئاً الخريجين والخريجات بهذه المناسبة.
وقال: "إن تشريف أمير منطقة الرياض يعد امتداداً للدعم والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الحكيمة -حفظها الله- لفئة الشباب باعتبارها أحد مقومات النهضة والعنصر الرئيس لمستقبل هذا الوطن الشامخ، كما يضفي بهجة فوق بهجتهم وسعادة في قلوب الجميع".
وأفاد بأن التدريب التقني والمهني يغطي مدينة الرياض ومحافظات المنطقة بـ(45) منشأة تدريبية تشمل (16) كلية وفرع كلية تقنية للبنين و(11) كلية تقنية للبنات و13 معهداً صناعياً ثانوياً وخمسة معاهد للتدريب في السجون، ليصل عدد المتدربين والمتدربات من أبناء المنطقة إلى ما يزيد عن 40600 متدرب ومتدربة في تخصصات تقنية ومهنية متنوعة ودقيقة، تفي بالتزامنا تجاه توفير كوادر وطنية مدربة بكفاءة عالية لسد الاحتياجات المتغيرة في قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن العديد منهم نال ميداليات ذهبية وفضية ومراكز متقدمة في مسابقات محلية ودولية، وذلك في مجالات الابتكار والاختراعات والذكاء الاصطناعي والروبوت والأمن السيبراني.
ثم ألقيت كلمة الخريجين التي عبَّروا فيها عن شكرهم وامتنانهم لكل من أسهم في دعم مرحلتهم التدريبية والعلمية لخدمة الوطن وأبنائه وإكمال مسيرة البناء والتنمية. واشتمل الحفل على عرض مرئي عن التدريب التقني والمهني.
وفي ختام الحفل، تشرّف الطلبة الفائزون بالجوائز العالمية بالتقاط الصور التذكارية مع الأمير فيصل بن بندر.