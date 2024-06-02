أمير الرياض: دعواتنا للخريجين والخريجات لخدمة هذا الوطن المعطاء

وبدأَ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عمر بن عبدالعزيز العبيد، كلمة عبر فيها عن شكره لأمير منطقة الرياض على رعايته لهذا الحفل، مهنئاً الخريجين والخريجات بهذه المناسبة.