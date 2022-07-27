سمو ولي العهد يبعث برقيتي شكر لرئيسة الجمهورية الهيلينية ورئيس وزرائها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.