نائب أمير حائل: احتفالنا بـ"يوم التأسيس" يؤكد تاريخنا المجيد ويضيف صفحة مضيئة لمستقبل مشرق

أكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، أن "الاحتفاء بـ(يوم التأسيس) هذا العام يؤكد التاريخ المجيد للوطن، ويضيف صفحة مضيئة إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتأسيس هذا الكيان العظيم على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- قبل ثلاثة قرون، ويذكرنا بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، كما يذكرنا بقيم التلاحم في مسيرة بلادنا المباركة، التي يشكّل فيها ماضينا العريق عمقًا لحاضرنا المزدهر ومستقبلنا الواعد بحول الله -عز وجل-، ويعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية، التي أصبحت منارة للسلام والأمان والمنجزات".
وأضاف: "وها هو عهدنا الحاضر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما يشهده الوطن والمواطن من نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، وعلى جميع المستويات.. ونجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء نحو تحقيق طموح رؤيتنا 2030 من أجل رفعة الوطن وتقدُّمه بعون المولى سبحانه وتعالى في ظل قيادتهما -حفظهما الله-".
ورفع نائب أمير حائل أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات لمقام القيادة الرشيدة بمناسبة هذه الذكرى.