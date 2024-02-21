نائب أمير حائل: احتفالنا بـ"يوم التأسيس" يؤكد تاريخنا المجيد ويضيف صفحة مضيئة لمستقبل مشرق

أكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، أن "الاحتفاء بـ(يوم التأسيس) هذا العام يؤكد التاريخ المجيد للوطن، ويضيف صفحة مضيئة إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتأسيس هذا الكيان العظيم على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- قبل ثلاثة قرون، ويذكرنا بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، كما يذكرنا بقيم التلاحم في مسيرة بلادنا المباركة، التي يشكّل فيها ماضينا العريق عمقًا لحاضرنا المزدهر ومستقبلنا الواعد بحول الله -عز وجل-، ويعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية، التي أصبحت منارة للسلام والأمان والمنجزات".