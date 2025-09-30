Nothing تُطلق سماعات Ear (3) مع خاصية إلغاء الضوضاء

ولتعزيز وضوح المكالمات، تتضمن كل سماعة ثلاثة ميكروفونات باتجاهات دقيقة مع وحدة التقاط صوتية للتوصيل العظمي. وتكتشف وحدة التقاط الصوت الاهتزازات الدقيقة الصادرة عن الفك وقناة الأذن وتحولها إلى إشارات كهربائية لالتقاط الصوت بدقة. ويعمل هذا النظام الأقل تأثراً بالضوضاء البيئية إلى جانب نظام متعدد القنوات معزز بالذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء البيئية ومُدرّب على أكثر من 20 مليون ساعة من الصوت الحقيقي، على عزل صوتكم وكتم ضوضاء الرياح، مما يخفض مستويات ضوضاء الرياح لأكثر من 25 ديسيبل.