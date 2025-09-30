Nothing تُطلق سماعات Ear (3) مع خاصية إلغاء الضوضاء

أطلقت Nothing اليوم سماعات Ear (3)، الجيل الجديد من فئة True Wireless Stereo الرائدة. وتجمع Ear (3) بين دقة الصوت وميكروفون فائق الجودة وتصميم عصري يدمج لأول مرة المكونات المعدنية في تصميم Nothing الشفاف والمتميز، ليضع معياراً جديداً للصوت حسب الأسلوب الشخصي.
قال ريشي جوبتا، المدير الإقليمي لشركة Nothing في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "يهتم سكان الشرق الأوسط بتجارب الصوت المتميزة التي تجمع بين الأداء المتطور والتصميم البارز. وتعتبر سماعات Ear (3) أحدث منتج صوتي بأسلوب شخصي، مُصمّم ليوفر مكالمات فائقة الوضوح وصوت غامر وراحة تدوم طوال اليوم وتصميم Nothing الشفاف والمتميز. ونفخر بتقديم هذا الابتكار لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة، ونشكر شركاءنا المحليين على مساعدتنا في توفير سماعات Ear (3) لأكبر عدد من الناس حتى الآن".
يُعدّ الميكروفون الفائق أبرز ابتكارات Ear (3)، حيث يُركّز نظامه المزدوج والمُدمج في علبة الشحن والمزود بتقنية تصفية الضوضاء المحيطة، على صوت المستخدم ويعزل الضوضاء المحيطة حتى 95 ديسيبل، مما يضمن مكالمات فائقة الوضوح في أي بيئة. ويُمكن تفعيل الميكروفون الفائق بالضغط على زر التحدث (TALK) في العلبة، مما يُوفر وضوحاً معززاً للمحادثات السريعة أو الحوارات الطويلة.
وإلى جانب المكالمات، يمكنكم أيضاً تسجيل أفكاركم عبر Essential Space بشكل فوري عن طريق التسجيل مباشرةً من علبة الشحن المزودة بميكروفون فائق الجودة بالضغط على زر التحدث. وتتم مزامنة الملاحظات الصوتية مع Essential Space وتحويلها إلى نص تلقائياً (تتطلب نظام Nothing OS).
ولتعزيز وضوح المكالمات، تتضمن كل سماعة ثلاثة ميكروفونات باتجاهات دقيقة مع وحدة التقاط صوتية للتوصيل العظمي. وتكتشف وحدة التقاط الصوت الاهتزازات الدقيقة الصادرة عن الفك وقناة الأذن وتحولها إلى إشارات كهربائية لالتقاط الصوت بدقة. ويعمل هذا النظام الأقل تأثراً بالضوضاء البيئية إلى جانب نظام متعدد القنوات معزز بالذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء البيئية ومُدرّب على أكثر من 20 مليون ساعة من الصوت الحقيقي، على عزل صوتكم وكتم ضوضاء الرياح، مما يخفض مستويات ضوضاء الرياح لأكثر من 25 ديسيبل.
يتكيّف نظام إلغاء الضوضاء التكيفي الفوري (حتى 45 ديسيبل في السماعات) مع محيطكم كل 600 مللي ثانية، ويرصد أي تسرب ناتج عن تحريك السماعات كل 1875 مللي ثانية. ويُحدِّث ملف تعريف إلغاء الضوضاء باستمرار لضمان ثبات العزل أثناء حركتكم.
توفر سماعات Ear (3)، بفضل تقنية إلغاء الضوضاء التكيّفي الفوري والمشغل الديناميكي المُحسّن بقطر 12 مم، صوتاً غنياً وطبيعياً. ويُوفر الغشاء المُنقوش مساحة إشعاع أكبر بنسبة 20% مقارنةً بالجيل السابق، مما يُعزز الاستجابة للصوت الجهير بمقدار 4-6 ديسيبل وترددات النغمات العالية بما يصل إلى 4 ديسيبل، مما يُوفر نطاقاً صوتياً أوسع وترددات عالية أنقى وترددات متوسطة غنية.
تُقدم سماعات Ear (3) تصميماً أنيقاً، حيث يُبرز الغلاف الشفاف المميز هيكلها الصوتي الداخلي المُعقّد، مُكمَّلاً بلمسات معدنية مصقولة. ويُحسّن الهوائي المعدني عازل معدني (MIM) مُخصّص بسمك 0.35 مم فقط، إجمالي الطاقة الصوتية بنسبة 15% وحساسية الإشارة بنسبة 20%، مما يضمن اتصالات قوية أثناء التنقل مُقارنةً بالجيل السابق Ear، الذي أُطلق في أبريل 2024.
صُنعت علبة الشحن من ألمنيوم مُعاد تدويره بنسبة 100% عبر 27 عملية دقيقة. وتدمج تقنية حقن النانو بين المعدن والبلاستيك، مما يُغني عن استخدام المادة اللاصقة ويضمن دقة عالية في التصميم، ما يُوفر هيكلاً واحداً سلساً وصغيراً.
سيتمكن المستخدمون بفضل البطارية المُحسّنة بقدرة 55 مللي أمبير في كل سماعة، من الاستمتاع بما يصل إلى 10 ساعات من الاستماع (بزيادة 90 دقيقة في الاستخدام الواحد مقارنةً بالسماعات العادية)، وتمتد إلى 38 ساعة مع العلبة. وتوفر خاصية الشحن السريع عبر منفذ USB-C لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 10 ساعات من الاستماع، كما يُوفر الشحن اللاسلكي المدمج الراحة الإضافية.
ويضمن بلوتوث 5.4 مع تقنية LDAC صوتاً مستقراً ودقيقاً، بينما يُقلل وضع زمن الوصول المنخفض من التأخير بين الطرفين إلى أقل من 120 مللي ثانية للألعاب والفيديو. وتُتيح سماعات Ear (3) اقتراناً سلساً مع أنظمة Android (Google Fast Pair) وiOS وWindows (Microsoft Swift Pair). ويستطيع المستخدمون عبر تطبيق Nothing X تخصيص عناصر التحكم واختيار كيفية تفعيل Essential Space أو ChatGPT عبر السماعات.
تمتلك كل سماعة والعلبة تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والعرق والمطر الخفيف، مما يضمن المتانة للاستخدام اليومي.
ستتوفر سماعات Ear (3) باللونين الأبيض والأسود في جميع الأسواق بسعر 599 درهم إماراتي و659 ريال سعودي لدى جميع الموزعين الرئيسيين.
ستصبح سماعات Ear (3) الجديدة كلياً متوفرة في متاجر التجزئة الرئيسية بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ابتداءً من 29 سبتمبر، وتشمل: شرف دي جي ومكتبة جرير ومتاجر دو واتصالات ونون وأمازون وSTC والحداد وجمبو وإي ماكس وفيرجن ميجاستور وغيرها الكثير.
أما خارج الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فسيتم إطلاق سماعات Ear (3) أيضاً في أسواق أخرى خلال شهر أكتوبر، ومنها قطر والكويت والبحرين وعُمان ومصر وباكستان