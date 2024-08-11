CMF by Nothing تكشف عن أحدث ابتكاراتها في الهواتف والسماعات والساعات الذكية

ومن الجدير بالذكر أن شركة Nothing لديها شراكات عدة في السعودية حالياً، مثل مكتبة جرير وزين وأكثر من 100 متجر آخر. وزاد إجمالي المتاجر في السعودية عبر تجار التجزئة على 300 متجر. تطمح الشركة إلى وصول منتجاتها إلى المستهلكين في جميع أنحاء المملكة، لا سيما أن منتجاتها تتمتع بجودة عالية وتصاميم تناسب كل الأذواق من الفئات العمرية المختلفة، فضلاً عن أسعارها المناسبة وتقنياتها المتقدمة التي تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والرفاهية. أصبحت منتجاتها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.