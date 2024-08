CMF by Nothing تكشف عن أحدث ابتكاراتها في الهواتف والسماعات والساعات الذكية

قال كارل بي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Nothing: "يمثل هاتف1 CMF Phone انطلاقة جريئة في منظومة منتجات Nothing وهو الخيار الأمثل للمشترين الأوائل للهواتف الذكية الحديثة. ويعكس تصميمه المبتكر وهندسته الدقيقة الخبرة الفريدة لدى شركة CMF by Nothing ويمنح الأولوية لتلبية احتياجات المستخدم الأساسية. وفي سوق غالباً ما تتم فيه التضحية بالجودة والتصميم، يبرز هاتف CMF Phone 1 كأداة ستغير القواعد وستوفر التصميم الاستثنائي والوظائف الممتازة بسعر مناسب".