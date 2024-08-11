CMF by Nothing تكشف عن أحدث ابتكاراتها في الهواتف والسماعات والساعات الذكية

أعلنت شركة CMF، وهي علامة تجارية فرعية تابعة لشركة Nothing للتكنولوجيا ومقرها لندن، عن ثلاث منتجات جديدة هي هاتف1 CMF Phone وساعة2 CMF Watch Pro وسماعات CMF Buds Pro 2. وأثبتت CMF by Nothing في أقل من عام أن التصميم الرائع وجودة المنتج العالية لا يقتصران على المنتجات مرتفعة الثمن.
ويُعدّ هاتف1 CMF Phone الهاتف الذكي المثالي للاستخدام اليومي، بفضل الأداء الرائد في فئته ونظام الكاميرا المذهل والشاشة الساطعة الرائعة والتصميم الفريد القابل للتخصيص.
وتعتبر ساعة2 CMF Watch Pro رفيقاً متعدد المزايا للاستخدام اليومي بفضل تصميم إطار الساعة القابل للتبديل وأفضل أداء في فئتها ومجموعة الوظائف الأساسية الذكية.
ارتقوا بتجربة الصوت لديكم مع سماعات CMF Buds Pro 2 التي تتميز بمحركين مزدوجين وتقنية LDAC المعتَمَدِة للصوت اللاسلكي عالي الدقة و50 ديسيبل Smart ANC وخاصية Smart Dial Control الرائدة.
قال كارل بي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Nothing: "يمثل هاتف1 CMF Phone انطلاقة جريئة في منظومة منتجات Nothing وهو الخيار الأمثل للمشترين الأوائل للهواتف الذكية الحديثة. ويعكس تصميمه المبتكر وهندسته الدقيقة الخبرة الفريدة لدى شركة CMF by Nothing ويمنح الأولوية لتلبية احتياجات المستخدم الأساسية. وفي سوق غالباً ما تتم فيه التضحية بالجودة والتصميم، يبرز هاتف CMF Phone 1 كأداة ستغير القواعد وستوفر التصميم الاستثنائي والوظائف الممتازة بسعر مناسب".
من جانبه قال ريشي غوبتا، المدير الإقليمي لشركة Nothing: "يسرنا تقديم أحدث منتجات CMF في دول مجلس التعاون الخليجي.. ويمثل هذا الإطلاق خطوة ضخمة في توسعنا الإقليمي، مما يدل على التزامنا العازم بالنمو في الأسواق الرئيسية. ونؤمن بأن العملاء المهتمين بالتكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي سيتفاعلون مع ابتكار CMF الفريد الذي يجمع بين التصميم المبهر والتقنيات المتطورة، وكل ذلك بأسعار في متناول الجميع. وهذه مجرد بداية لرحلتنا في المنطقة، و نتطلع بشغف للتفاعل مع مجتمعنا وتقديم منتجات مبتكرة تعزز بالفعل حياتهم.
يقدم هاتف CMF Phone 1 أداءً رائداً في فئته بفضل معالج MediaTek Dimensity 7300 5G المتطور الذي تم تصميمه بالتعاون مع Nothing لتقديم طاقة سريعة وموثوقة وفعالة. ويسمح هاتف CMF Phone 1 بفضل بطاريته الضخمة بقدرة 5000 مللي أمبير للمستخدمين باستخدامه لمدة تصل إلى يومين بعد شحنه لمرة واحدة. ويعتبر الرفيق اليومي المثالي بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 16 جيجابايت باستخدام RAM Booster لأداء المهام المتعددة بسهولة.
ساعة ذكية متعددة الاستخدامات بتصميم إطار قابل للتبديل وشاشة AMOLED مقاس 1.32 بوصة توفر دقة عالية وأكثر من 100 واجهة للساعة مع خيارات قابلة للتخصيص.
تدعم أكثر من 120 وضعاً رياضياً وخاصية التعرف التلقائي على 5 رياضات. كما توفر تقنية مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) ومستويات التوتر.
يستطيع المستخدمون إجراء مكالمات عبر البلوتوث والتحكم بالموسيقى والاستفادة من المزايا الذكية مثل تلقي الإشعارات والتحكم في الكاميرا عن بُعد والتحقق من الطقس. وصممت لتناسب نمط الحياة النشط مع مقاومة الماء والغبار IP68 وعمر البطارية الذي يصل إلى 11 يوماً.
صممت للارتقاء بتجربة الاستماع بمزايا رائدة. ويمكنكم التحكم بكافة إعدادات الصوت بسهولة بأناملكم بفضل القرص الذكي القابل للتخصيص الموجود على العلبة.
تضم السماعات محركين مزدوجين يجمعان بين مشغل جهير مقاس 11 مم ومكبر صوت عالي التردد مقاس 6 مم. وبفضل تقنية LDAC المعتمدة للصوت اللاسلكي عالي الدقة وتقنية Dirac Opteo، تقدم سماعات2 Buds Pro صوتاً غنياً وحيوياً للغاية. استمتعوا بوضوح صوتي نقي وتركيز متواصل مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة الهجينة المتقدمة التي تصل إلى 50 ديسيبل ونطاق تردد واسع يصل إلى 5000 هرتز.
تتمتع المنتجات التي تقدمها CMF by Nothing للسوق السعودي بالعديد من المميزات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- يجعل CMF التصميم الجيد أكثر سهولة ومرونة، لتحسين وتحسين تجربة العملاء.
- تجلب CMF منتجات مبتكرة إلى قطاع التكنولوجيا.
- كلاهما - يقودها التصميم ، ومعايير الجودة العالية ، وتجربة المستخدم، تبدو جيدة وتعمل بشكل جيد ، والاهتمام بالتفاصيل.
- تصميمها مميزة و مرنة .
- مدعومة بأندرويد 14.
ومن الجدير بالذكر أن شركة Nothing لديها شراكات عدة في السعودية حالياً، مثل مكتبة جرير وزين وأكثر من 100 متجر آخر. وزاد إجمالي المتاجر في السعودية عبر تجار التجزئة على 300 متجر. تطمح الشركة إلى وصول منتجاتها إلى المستهلكين في جميع أنحاء المملكة، لا سيما أن منتجاتها تتمتع بجودة عالية وتصاميم تناسب كل الأذواق من الفئات العمرية المختلفة، فضلاً عن أسعارها المناسبة وتقنياتها المتقدمة التي تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والرفاهية. أصبحت منتجاتها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.