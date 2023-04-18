ولا تزال مستمرة.. "الحصيني": 5 أسباب جعلت من "الممطرة الـ 16" حالة تاريخية

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة الممطرة تعد تاريخية في هذا الوقت من السنة لخمسة أسباب، وذكر أن الأسباب تضم "اتساع الحالة، حيث شملت معظم مناطق المملكة ودول الخليج، وأن سُحبها في معظمها غزيرة المطر مع حبات بَرَد وأحدثت سيولاً، وأن وقت الهطول طويل أحيانا ساعات كما حدث مساء السبت 24 رمضان والأحد 25 رمضان".