ولا تزال مستمرة.. "الحصيني": 5 أسباب جعلت من "الممطرة الـ 16" حالة تاريخية

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة، مشيراً إلى أن هذه الحالة تعد تاريخية في هذا التوقيت.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة الممطرة تعد تاريخية في هذا الوقت من السنة لخمسة أسباب، وذكر أن الأسباب تضم "اتساع الحالة، حيث شملت معظم مناطق المملكة ودول الخليج، وأن سُحبها في معظمها غزيرة المطر مع حبات بَرَد وأحدثت سيولاً، وأن وقت الهطول طويل أحيانا ساعات كما حدث مساء السبت 24 رمضان والأحد 25 رمضان".
وأضاف أن السببين الرابع والخامس اللذين يجعلان من الحالة تاريخية هما: "اعتدال الأجواء نهاراً وبرودة منعشة في الصباح، وهي أشبه ما تكون بحالة شتوية رغم أننا في فصل الربيع، وندرة العواصف الغبارية في الحالة".