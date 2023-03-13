برنامج التوعية المالية "واع المصرفي" يطلق نسخته الثانية

من جهتها أوضحت الأمين العام للجنة الإعلام التوعية المصرفية بالبنوك السعودية الأستاذة رابعة الشميسي أن مبادرة "واع المصرفي" أحد برامج اللجنة التي تهدف لرفع الوعي المالي لمختلف الأفراد في عدد من المواضيع المالية، إذ حققت المبادرة في نسختها الأولى نجاحًا مبهرًا، بإقامة أكثر من 70 ورشة عمل وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 3 ملايين مستفيد من طلاب وطالبات ومنسوبي عدد من الجهات، وذلك بدعم من جميع البنوك السعودية بهدف رفع ثقافة الوعي المالي من خلال عدد من المواضيع، أهمها الادخار والتوعية ضد الاحتيال المالي لمختلف الفئات العمرية، وانطلق البرنامج من بداية العام في تقديم مجموعة من اللقاءات التوعوية لآبائنا المتقاعدين في عدد من الديوانيات بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، كما تم إطلاق ورش عمل في اليوم الدولي للتعليم الموافق 24 يناير 2023م في عدد من المدارس والجامعات .