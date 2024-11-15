"رتال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب" بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال

وفي هذا الصدد: قال المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة رتال : إن مشاركتنا في سيتي سكيب العالمي 2024 جاءت لتؤكد مكانتنا كمطور رئيسي ومساهم حقيقي في صياغة مستقبل القطاع العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى حرصنا على القرب من عملائنا، وتلبية احتياجاتهم، وضمان ثقتهم في جميع ما نقدم. وأشار إلى أن تحقيق رؤية 2030 يتطلب جهدًا استثنائيًّا في تطوير مشاريع عصرية ومبتكرة تتجاوز التوقعات.