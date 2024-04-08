رداً على من ادّعى أن العيد غدًا.. الفلكي "السفياني" لـ"سبق": لا يُعتدّ بكلامه لعدم وجود أساس علمي

وحول من ادّعى أن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام العيد، قال الفلكي "السفياني": لا يُعتدُ بكلامه لعدم وجود أي أساس علمي عليه يتوافق مع معايير المملكة في دخول الأهلة، وإذا أخذنا بالحساب الفلكي في النفي، فهذا يعني أن أي شهادة تتم اليوم الاثنين فالواجب أن تُرد؛ لأن الحساب الفلكي القطعي يُكذّب هذه الشهادة.