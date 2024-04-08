رداً على من ادّعى أن العيد غدًا.. الفلكي "السفياني" لـ"سبق": لا يُعتدّ بكلامه لعدم وجود أساس علمي

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف شرف السفياني، لـ "سبق" أن الاقتران الفلكي المركزي سيحدث في مساء اليوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024 عند الساعة 09:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وقال: اليوم الاثنين سوف يغرب هلال آخر شهر رمضان المبارك "وليس هلال شوال" قبل غروب الشمس بفارق 16 دقيقة حسب أفُق مكة المكرمة.
وأضاف: نظرًا لأن الاشتراطات الأساسية في دخول الأشهر القمرية تقتضي: أولًا- حدوث الاقتران الفلكي قبل غروب شمس اليوم التاسع والعشرين، وثانياً- غروب الهلال بعد غروب الشمس ولو بفارق يسير.
وبناءً على عدم تحقق الشرطين المذكورين فيكون بذلك يوم غدٍ الثلاثاء التاسع من شهر ابريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك لهذا العام ويوم الأربعاء العاشر من شهر أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك أعادهُ الله علينا وعليكم باليمن والإيمان.
وحول من ادّعى أن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام العيد، قال الفلكي "السفياني": لا يُعتدُ بكلامه لعدم وجود أي أساس علمي عليه يتوافق مع معايير المملكة في دخول الأهلة، وإذا أخذنا بالحساب الفلكي في النفي، فهذا يعني أن أي شهادة تتم اليوم الاثنين فالواجب أن تُرد؛ لأن الحساب الفلكي القطعي يُكذّب هذه الشهادة.
وأضاف أن مرحلة الاقتران الفلكي المركز لهذا الشهر سوف يصاحبها كسوف كلي للشمس غير مُشاهد في الوطن العربي ويُشاهد في النصف الآخر من الكرة الأرضية، وكسوف الشمس هو في الحقيقة اقتران فلكي مرئي بالعين المجردة، وهذا الحدث كما أشرنا سيحدث مساء اليوم الاثنين بعد غروب الشمس، وهذا فيه دليل قطعي مرئي بالعين على أن ولادة شهر شوال تمت مساءً بعد غروب الشمس.
وتوقع رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف أن تتفق معظم الدول العربية على العيد ليوم الأربعاء، وقال: الدول التي صامت معنا سوف يتمون رمضان ثلاثين يومًا، والدول التي صامت بعدنا بيوم سيصومون.