بجناح "مجمع المؤسس للمكتبات الوقفية".. المقتنيات التاريخية تجتذب زائري "كتاب الرياض"

تجتذب مجموعة من المقتنيات التاريخية المتنوعة، التي تنتمي إلى عصور زمنية مختلفة، ويعرضها مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في جناحه بمعرض الرياض الدولي للكتاب، زوار المعرض من مختلف الأعمار؛ لما تحمله من قيمة ثقافية وتاريخية وتعليمية وسياحية؛ إذ توثق هذه المقتنيات التجارب الاجتماعية للفترات التاريخية التي وُجدت بها، ثم أصبحت بمنزلة جسور ثقافية وتاريخية للأجيال الحالية واللاحقة إلى هذه الفترات والحقب الزمنية.