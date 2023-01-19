وصلت إلى الرقم 52.. "قصر الأواني" تفتتح معرضها الثاني في مكة المكرمة

أعلنت شركة قصر الأواني وصولها لـ٥٢ معرضًا في جميع أنحاء المملكة بافتتاح ثاني معارضها في مكة المكرمة،، ويحتل المعرض موقعًا مميزًا على طريق المهندس عمر القاضي بحي الشرائع.
ويتكون المعرض من طابقين بمساحة تفوق 2000م2 بتنوعٍ يغطي كافة احتياجات المنزل من أطقم الضيافة والأجهزة الكهربائية، ويحتوي على أكثر من 30 ألف منتج بتشكيلة واسعة لأحدث التقنيات والأدوات وبأسعار تنافسية؛ لتلبية رغبات العملاء.
وأوضح الرئيس التنفيذي سامي إبراهيم السيف، أن افتتاح ثاني معرض في مكة، يؤكد حرص قصر الأواني على مواصلة خطة التوسع والتطوير، لتحسين تجربة العملاء؛ من خلال توفير أحدث المنتجات عالية الجودة، لتقديم خدمات متميزة، لنكون الأقرب دومًا.
وأضاف "السيف": هدفنا في قصر الأواني هو توفيرُ احتياجات عملائنا بمعايير عالمية من أطقم الضيافة والأجهزة الكهربائية، ونعتزم مواصلة الانتشار وتقديم الأفضل دومًا لعملائنا.