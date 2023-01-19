وصلت إلى الرقم 52.. "قصر الأواني" تفتتح معرضها الثاني في مكة المكرمة

وأوضح الرئيس التنفيذي سامي إبراهيم السيف، أن افتتاح ثاني معرض في مكة، يؤكد حرص قصر الأواني على مواصلة خطة التوسع والتطوير، لتحسين تجربة العملاء؛ من خلال توفير أحدث المنتجات عالية الجودة، لتقديم خدمات متميزة، لنكون الأقرب دومًا.