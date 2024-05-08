بشبكة عملاقة من الطرق.. جاهزية المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام

وتعدّ هذه الجهود الضخمة التي قامت بها الهيئة العامة للطرق استعدادًا لموسم الحج؛ استكمالًا للمشاريع القائمة التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق في المملكة. وتساهم هذه الشبكة العملاقة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة وتسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من وإلى المشاعر بكل يسر وسهولة.