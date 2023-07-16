السودان ينوِّه بجهود السعودية ووقوفها مع الشعب الشقيق في أزماته

جاء ذلك عقب تدشين الحملة العاجلة التي نفَّذها مكتب الندوة العالمية في السودان بولاية الجزيرة لتأمين الاحتياجات العاجلة لأسر النازحين، المتمثلة في توفير السلال الغذائية التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية من (الدقيق والسكر والزيت والتمر والأرز والحليب)، إضافة إلى تأمين متطلبات الإيواء، وإمداد المتضررين بالمراتب والفرش والسجاد، والأغطية وناموسيات مكافحة البعوض.