السودان ينوِّه بجهود السعودية ووقوفها مع الشعب الشقيق في أزماته

نوه وزير الرعاية الاجتماعية السوداني، فتح الرحمن طه، بالجهود التي تقوم بها السعودية، وما تقدمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي من دعم لمراكز إيواء النازحين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية.. مثمنًا دور السعودية في دعم الشعب السوداني ومساندته في الأزمات.
جاء ذلك عقب تدشين الحملة العاجلة التي نفَّذها مكتب الندوة العالمية في السودان بولاية الجزيرة لتأمين الاحتياجات العاجلة لأسر النازحين، المتمثلة في توفير السلال الغذائية التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية من (الدقيق والسكر والزيت والتمر والأرز والحليب)، إضافة إلى تأمين متطلبات الإيواء، وإمداد المتضررين بالمراتب والفرش والسجاد، والأغطية وناموسيات مكافحة البعوض.
كما وفّرت الحملة في الجانب الطبي طرودًا صحية، تشتمل على أدوات الإسعافات الأولية، والأدوية الضرورية، ومسكنات الألم.
واختُتم حفل التدشين بتقدير المشاركين من قيادات العمل التطوعي بالولاية هذه المبادرة العاجلة التي تعكس حرص المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على استمرار العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم.