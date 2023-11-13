تدشين "مهبط الإسعاف الطائر" في برج مستشفى الإيمان الجديد بالرياض

دشن "تجمع الرياض الصحي الأول" مهبط طائرات الإسعاف الجوي في البرج الجديد بمستشفى الإيمان العام، والذي استقبل حالة طبية لمواطن في العقد الثاني من عمره تم نقله من مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج في وقتٍ قياسي ليتلقى العلاج اللازم في العاصمة، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومركز العمليات للخدمات الطبية الطارئة بالتجمع.