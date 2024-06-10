ورقة بحثية لمركز الفلك الدولي تتناول تحليل أشعة انفجار نجم "U Scorpii"

وتتناول الورقة تحليل المنحنى الضوئي بالأشعة المذكورة خلال انفجار النجم (U Scorpii) مشكلاً ظاهرة المستعر (Nova) التي حدثت عام 2022م، وهذا النجم من نوع المستعر المتكرر، بمعنى أنه يشهد ظاهرة المستعر (Nova) بشكلٍ دوري كل عدة سنوات، وخلالها يزداد لمعانه من القدر 18 إلى القدر 8.