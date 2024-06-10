ورقة بحثية لمركز الفلك الدولي تتناول تحليل أشعة انفجار نجم "U Scorpii"
يشارك مركز الفلك الدولي في نشر ورقة بحثية في إحدى الدوريات الفلكية، وذلك بعد إجراء أرصاد لظاهرة فلكية باستخدام مرصد الختم الفلكي.
وكان عنوان البحث: "تحليل المنحنى الضوئي للأشعة المرئية والأشعة السينية خلال انفجار النجم (U Scorpii) عام 2022: التغيرات الهيكلية في القرص التراكمي".
وتتناول الورقة تحليل المنحنى الضوئي بالأشعة المذكورة خلال انفجار النجم (U Scorpii) مشكلاً ظاهرة المستعر (Nova) التي حدثت عام 2022م، وهذا النجم من نوع المستعر المتكرر، بمعنى أنه يشهد ظاهرة المستعر (Nova) بشكلٍ دوري كل عدة سنوات، وخلالها يزداد لمعانه من القدر 18 إلى القدر 8.
وقام مرصد الختم الفلكي برصد الظاهرة وتقدير لمعان النجم وقت انفجاره عام 2022م لمدة أيام، وبعدها تلقى المرصد طلباً من إحدى الجامعات اليابانية لنشر بحث مشترك باستخدام بيانات الرصد التي أجراها مرصد الختم الفلكي وعدد من المراصد العالمية الأخرى.
ويمكن الوصول إلى البحث من خلال أحد الروابط التالية:
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024PASJ...76..293M/abstract
https://academic.oup.com/pasj/article-abstract/76/2/293/7624042?redirectedFrom=PDF