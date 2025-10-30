في الجلسة العامة للبرلمان العربي.. "العتيبي" يؤكد أهمية التعاون العربي ويشيد بالجهود السعودية في دعم حل الدولتين

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، أن تعزيز التعاون العربي يشكّل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا جماعيًا وتكاملًا عربيًا لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.