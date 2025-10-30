في الجلسة العامة للبرلمان العربي.. "العتيبي" يؤكد أهمية التعاون العربي ويشيد بالجهود السعودية في دعم حل الدولتين

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، أن تعزيز التعاون العربي يشكّل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا جماعيًا وتكاملًا عربيًا لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح "العتيبي" أن إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين برهن أن وحدة الموقف العربي والعمل المشترك هما الطريق الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتًا إلى أن تبني المجتمع الدولي لهذا المسار يعكس قوة الإجماع الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشاد بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في حشد التأييد الدولي ودفع الجهود الدبلوماسية نحو تثبيت هذا المسار، مؤكدًا أن هذا الدور كان محوريًا في تعزيز الإجماع الدولي وترسيخ مبادئ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدّد في ختام كلمته على ضرورة استمرار العمل العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول العربية بما يحقق مصالح الشعوب ويحفظ مستقبل المنطقة.