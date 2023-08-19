في 5 رسائل لأطراف العملية التعليمية.. "الضبعان": خففوا الطلبات عن كاهل أولياء الأمور

كما يتوجه "الضبعان" إلى ملاك المدارس الأهلية، ويقول: "ملاك المدارس الأهلية.. نتمنى أن يكون أول الأهداف جذب الطالب والطالبة من خلال التميز العلمي، لقد شبع الناس من الوهم، فبيع نسب مرتفعة مع ضعف البناء العلمي، نتيجته نسبة موزونة ضعيفة لا تدخل جامعة ولا تبني مستقبلاً، يجب أن يوضّح لولي والأهم ولية الأمر أن نسبة الثانوية العامة لا تشكل 30 بالمائة من النسبة الموزونة في معظم الجامعات، ومن قلة الوعي والتدبير أن تكون نسبة الاهتمام الأعلى لهذه النسبة على حساب السبعين (اختبار القدرات والاختبار التحصيلي)".