"السديس" يلتقي نائبَ أمير مكة المكرمة ويجدّد له التهنئةَ بثقة ولاة الأمر

أكّد رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس؛ حرصَ الرئاسة على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة؛ لخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًّا، وإثراء تجربتهم إيمانيًّا.
وكذلك إبراز قيم الوسطية والاعتدال، وأصالة الإسلام وسماحته؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام الدينية عالميًّا؛ بحسب التوجيهات المسددة للقيادة الحكيمة، رعاها الله.
وقدّم موجزًا عن عمل رئاسة الشؤون الدينية، أثناء لقائه مع نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بمقرّ الإمارة بجدة.
وجدّد الشيخُ "السديس"، خلال اللقاء، التهنئةَ للأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة، داعيًا الله تعالى أن يمدّه بالعون والتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وتقديم ما يرقى إلى تطلُّعات القيادة الرشيدة، أيدّها الله، وتحقيق آمال وطموحات أهالي مكة المكرمة، وقاصدي المسجد الحرام، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وفي ختام اللقاء قدّم الشيخ "السديس"، لنائب أمير مكة؛ درع الرئاسة الدينية، الذي يمثّل هويتها الجديدة، داعيًا له بالتوفيق والسداد.