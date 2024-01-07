"السديس" يلتقي نائبَ أمير مكة المكرمة ويجدّد له التهنئةَ بثقة ولاة الأمر

‏وجدّد الشيخُ "السديس"، خلال اللقاء، التهنئةَ للأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة، ‏داعيًا الله تعالى أن يمدّه بالعون والتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وتقديم ما يرقى إلى تطلُّعات القيادة الرشيدة، أيدّها الله، وتحقيق آمال وطموحات أهالي مكة المكرمة، وقاصدي المسجد الحرام، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله. ‏