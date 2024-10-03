نمو ملحوظ في عمليات نقاط البيع خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2024

كما شهد قطاع الصحة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11.6% في قيمة العمليات التي بلغت 0.90 مليار ريال، بينما سجل قطاع الملابس والأحذية نموًا بنسبة 8.3% من حيث القيمة و6.8% من حيث عدد العمليات.