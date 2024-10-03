نمو ملحوظ في عمليات نقاط البيع خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2024

شهدت عمليات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2024، مقارنةً بالأسبوع السابق، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما).
أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة العمليات بلغ 13.39 مليار ريال سعودي، مسجلًا نسبة زيادة قدرها 11.9% مقارنةً بالأسبوع السابق. أما من حيث عدد العمليات، فقد بلغ إجمالي العمليات 207.72 مليون عملية، بزيادة قدرها 5.3%.
قطاع الأغذية والمشروبات كان الأكثر نشاطًا، حيث بلغت قيمة العمليات فيه 2.15 مليار ريال سعودي بزيادة بلغت 28%، وعدد العمليات وصل إلى 51.87 مليون عملية. أما قطاع المطاعم والمقاهي، فقد سجل 1.99 مليار ريال سعودي من حيث القيمة، بزيادة نسبتها 12.1%، وبلغ عدد العمليات 60.04 مليون عملية.
كما شهد قطاع الصحة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11.6% في قيمة العمليات التي بلغت 0.90 مليار ريال، بينما سجل قطاع الملابس والأحذية نموًا بنسبة 8.3% من حيث القيمة و6.8% من حيث عدد العمليات.
مدينة الرياض تصدرت قائمة المدن من حيث عدد العمليات التي بلغت 64.97 مليون عملية بقيمة إجمالية قدرها 4.50 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 8.4%. وجاءت جدة في المرتبة الثانية من حيث القيمة بـ1.83 مليار ريال ونسبة زيادة بلغت 6.8%.
تُبرز هذه البيانات أداءً قويًا لقطاع نقاط البيع في المملكة، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المشار إليها.