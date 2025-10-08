"ساحة الكتب المخفضة" تجتذب زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

وقالت الرئيس التنفيذي لجمعية النشر أشواق بن رشيد: "هذه المبادرة هي أولى مشاركاتنا من هذا النوع، وبدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة تمكّنا من جمع أكثر من 13 دار نشر في جناحٍ واحد لتقديم كتب بأسعارٍ رمزية، مؤكدةً أن الهدف يتجاوز البيع إلى دعم دور النشر السعودية والمبدعين فيها، وتمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة حتى لا تندثر ثقافة الكتاب الورقي وسط التحولات الرقمية المتسارعة.