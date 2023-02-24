نصف مليون متطوع يُسجِّلون بمنصة مركز التطوع الصحي بنسبة رضا بلغت 91%

نصف مليون متطوع يُسجِّلون بمنصة مركز التطوع الصحي بنسبة رضا بلغت 91%
فيما بلغت القيمة الاقتصادية البديلة للتطوع الصحي (1,895,833,430) ريالاً سعوديًّا، وصل عدد المسجلين بمنصة التطوع الصحي بوزارة الصحة إلى أكثر من نصف مليون متطوع من ممارسين صحيين وخدمات مساندة، ومن الخدمات الصحية كافة.
وتفصيلاً، شارك مركز التطوع الصحي في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي نظَّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 - 21 فبراير 2023م بمدينة الرياض. واستعرض المركز جهوده في توفير الفرص التطوعية، ودوره في تنظيم الجهود التطوعية الصحية في منظومة وزارة الصحة، وكذلك توفير الكادر الصحي من خلال منصة التطوع.
ويمكن التسجيل بالمركز من خلال الدخول لمنصة التطوع الصحي، ثم الدخول إلى رحلات تدريبية بالشراكة مع هيئة التخصصات الصحية، والتعرف على الفرص التطوعية المتاحة والمتوافرة بالمنصة؛ إذ يمنح المركز ساعات تطوعية للمشارك، وتُحسب له بشكل كامل في حال إنهاء رحلته بالمشاركة في الفرص التطوعية.
وتتمثل رسالة المركز ومهمته في رفع جودة ومعايير التطوع الصحي في المملكة بشكل كامل.
وعمل مركز التطوع الصحي منذ تأسيسه في 2019 على الإشراف على التطوع الصحي في المملكة، ودعمه وتنظيمه وتطويره.. وتُعد مشاركته خلال فترة جائحة كورونا COVID- 19 إحدى المبادرات النوعية والمستمرة للمركز لخدمة الوطن والمجتمع.
وعمل مركز التطوع على إنشاء المنصة وإطلاقها في مارس 2020، بالتزامن مع بداية الجائحة، وطُورت لتلائم جميع احتياجات المستخدمين، وتمكينهم من تقديم جهودهم التطوعية لخدمة الوطن والمجتمع.
إنجازاته:
استعرض مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة أبرز إنجازات المركز لعام 2022؛ إذ بلغ عدد المسجلين في منصة التطوع الصحي 500,511 مسجلاً، منهم 308,116 متطوعًا متدربًا وجاهزًا للتطوع، و183,391 متطوعًا في الميدان، فيما بلغت نسبة ولاء المتطوعين 96%، ونسبة رضا المتطوعين 91%، وبلغت نسبة المتطوعين 54%، والمتطوعات 46%، وعدد الفرص التطوعية 23662، وبلغت القيمة الاقتصادية البديلة للتطوع الصحي 1,895,833,430 ريالاً سعوديًّا.
وتعد منصة التطوع الصحي النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين، وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في بناء المنصة الإلكترونية وتجهيزها، وتمكين المتطوعين من مختلف الفئات في عموم مناطق المملكة.
وتمكِّن المنصة الراغبين في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد؛ للاستعانة بهم في مختلف المجالات بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات الصحية؛ ليكونوا مستعدين لأعمال التطوع الصحي.
وتستقبل المنصة المتطوعين من الكوادر الصحية المرخصة مهنيًّا، والطلبة المتخصصين في المجال الصحي، والكادر الصحي المتقاعد.. كما تستهدف المنصة المتطوعين في تقديم الخدمات الداعمة من التخصصات الأخرى في مجالات مختلفة.
ويمكن الالتحاق بالمنصة عبر ، أو من خلال تطبيق المنصة على هذا