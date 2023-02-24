نصف مليون متطوع يُسجِّلون بمنصة مركز التطوع الصحي بنسبة رضا بلغت 91%

إنجازاته:

استعرض مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة أبرز إنجازات المركز لعام 2022؛ إذ بلغ عدد المسجلين في منصة التطوع الصحي 500,511 مسجلاً، منهم 308,116 متطوعًا متدربًا وجاهزًا للتطوع، و183,391 متطوعًا في الميدان، فيما بلغت نسبة ولاء المتطوعين 96%، ونسبة رضا المتطوعين 91%، وبلغت نسبة المتطوعين 54%، والمتطوعات 46%، وعدد الفرص التطوعية 23662، وبلغت القيمة الاقتصادية البديلة للتطوع الصحي 1,895,833,430 ريالاً سعوديًّا.