اليوم الوطني.. القوات البحرية بجدة تنفّذ استعراضًا بالقطع البحرية والزوارق

نفّذت القواتُ البحرية في جدة استعراضًا بالقطع البحرية والزوارق؛ احتفاءً باليوم الوطني الـ94.
كما قامت القوات البحرية في جدة بتنفيذ عرض جوي بطائرة صقر البحر بهذه المناسبة.
يشار إلى أنّ وزارة الدفاع، ممثّلة في أفرع القوات المسلحة، تشارك بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفاء باليوم الوطني الـ94، التي ستُنفَّذ في عدد من مناطق المملكة.
وتُنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات "ف - 15 إس أي" و"ف - 15 سي" و"تورنيدو" و"تايفون" في الرياض، وجدة، والخبر، والخفجي، والجبيل، والدمام، والأحساء، وعسير، وجازان، وتبوك، والطائف، والباحة، والخرج، ونجران، والجوف، وتبوك، إلى جانب عروضها الأرضية في عدد من القواعد الجوية، فيما سيشارك فريق "الصقور السعودية" بتنفيذ تشكيلات وعروض جوية متنوعة.
وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية بعدد من الأنشطة ضمن فعاليات اليوم الوطني في الرياض وجدة والجبيل وعدد من القواعد البحرية؛ حيث تنظم مسيرة للدراجين في بوابة الدرعية في الرياض، وتنفذ في جدة استعراضًا للقطع البحرية، وعرضًا جويًّا بطائرة "صقر البحر"، وآخر لعملية إنزال غواصين، وعرضًا لفصيل النخبة، ومسيرة للعربات العسكرية، وأخرى لأبناء شهداء القوات البحرية، وستنظم معرضًا للأسلحة والمعدات، وعرضًا ليليًّا لسفن "جلالة الملك".