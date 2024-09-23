اليوم الوطني.. القوات البحرية بجدة تنفّذ استعراضًا بالقطع البحرية والزوارق

وتُنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات "ف - 15 إس أي" و"ف - 15 سي" و"تورنيدو" و"تايفون" في الرياض، وجدة، والخبر، والخفجي، والجبيل، والدمام، والأحساء، وعسير، وجازان، وتبوك، والطائف، والباحة، والخرج، ونجران، والجوف، وتبوك، إلى جانب عروضها الأرضية في عدد من القواعد الجوية، فيما سيشارك فريق "الصقور السعودية" بتنفيذ تشكيلات وعروض جوية متنوعة.