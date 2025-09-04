المدينة المنورة.. القبض على 4 مخالفين لنظام البيئة لصيدهم "الذئب العربي" المهدد بالانقراض

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، أثناء تنفيذ مهامها في تطبيق نظام البيئة بمنطقة المدينة المنورة، من القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية؛ لارتكابهم مخالفة صيد كائن فطري مهدد بالانقراض "الذئب العربي".
والمخالفون هم: طلال صنت السهلي، حامد صنت السهلي، خليل مهدي السهلي، وفيصل الرهار بخش. وقد ضُبط بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و70 ذخيرة متنوعة. وأُوقفوا واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأُحيلوا إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن عقوبة صيد الذئب العربي تبلغ 80 ألف ريال، فيما تصل عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد إلى 100 ألف ريال.
وأهابت القوات بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و**(999)** و**(996)** في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.