المدينة المنورة.. القبض على 4 مخالفين لنظام البيئة لصيدهم "الذئب العربي" المهدد بالانقراض

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن عقوبة صيد الذئب العربي تبلغ 80 ألف ريال، فيما تصل عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد إلى 100 ألف ريال.