"وكيل وزارة الحج": انسيابية وصول الحجاج تجربة حقيقية واختبار فعلي لمدى الجاهزية للموسم

أكّد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم؛ خلال زيارته شركة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، أن انسيابية وصول الحجاج خلال الفترة الماضية تمثل تجربة حقيقية واختباراً فعلياً لمدى الجاهزية، وخطط الاستعداد المسبق في المراحل كافة، مما يبعث على الاطمئنان بشكلٍ كبيرٍ على مستوى التطوير منذ انتهاء الموسم الماضي، إلى بداية هذا الموسم الحالي.