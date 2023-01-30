رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور

وقدم "العيسى"، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، معربًا في الوقت ذاته عن التضامن التام مع باكستان وشعبها العزيز في مواجهة الإرهاب، وسائلاً المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحمي الشعب الباكستاني العزيز من كل سوء.