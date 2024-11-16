الأحساء تعزز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية بـ 5 مناطق مميزة

أما مدينة جواثا، فهي الوجهة الرابعة، حيث إنها مدينة ترفيهية وتضم آثارًا تاريخية، وأسواقًا شعبية، وأنشطة ممتعة، ويمكن فيها القيام بالطيران الشراعي، وزيارة نادي الكارتينج، ونادي البينتبول، واللعب في مدينة الملاهي وركوب القوارب في البحيرة.