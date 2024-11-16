الأحساء تعزز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية بـ 5 مناطق مميزة

عززت الأحساء مكانتها في المملكة كوجهة سياحية رئيسية بالعديد من المناطق المميزة التي يمكن زيارتها من خلال تقويم فعاليات (شتاء السعودية 2024).
ويوجد في الأحساء حوالي أربعة ملايين نخلة تنتج ألذ أنواع التمور في العالم وهو (الخلاص)، ولهذا حين تزور الواحة فلا تفوت فرصة التنزه في الهواء الطلق والتقاط الصور في الحصون الأثرية والمبانٍي الإسلامية الجديرة بالزيارة والاستكشاف.
الوجهة الثانية هي (بحيرة الأصفر) وتقع في قلب الصحراء وسط الكثبان الرملية الذهبية لتشكل مشهدًا ساحرًا. ويطلق على البحيرة (كحل الصيف وبياض الشتاء) بسبب تغير لونها حسب الفصول.
وبالنسبة إلى عشاق التسوق، فسيجدون كل ما يلبي رغباتهم، مثل الأحساء مول، أو سوق القيصرية؛ وهو سوق تاريخي تنتشر فيه الدكاكين لبيع منتجات الحرف اليدوية والزيوت والعطور وغيرها الكثير.
أما مدينة جواثا، فهي الوجهة الرابعة، حيث إنها مدينة ترفيهية وتضم آثارًا تاريخية، وأسواقًا شعبية، وأنشطة ممتعة، ويمكن فيها القيام بالطيران الشراعي، وزيارة نادي الكارتينج، ونادي البينتبول، واللعب في مدينة الملاهي وركوب القوارب في البحيرة.
خامس الوجهات هي جبل القارة، ويعد واحدًا من المناطق التي تجذب السياح من داخل المملكة وخارجها، ويحوي الجبل الكثير من الكهوف والمغارات التي تتميز ببرودتها أثناء فصل الصيف ودفئها أثناء الشتاء.
يذكر أن تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط .