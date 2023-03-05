رئيس "مركز البحوث والتواصل المعرفي" يطلق مدرسة حديثة لصنَّاع الفِكر في المملكة

وأكّدَ الدكتور ابن جنيد، خلال افتتاح الورشة، أهميةَ تكثيف التعاون بين مراكز البحوث والفكر في المملكة، وتبادلها الخبرات واللقاءات مع مثيلاتها في الخارج، مشدِّدًا على أنّ الورشة المقامة بهذه المناسبة تسعى إلى التعرّف على الوضع الحالي للمراكز، وتتلمَّس سبل تطويرها بما يخدم أهداف المملكة، وخصوصًا أهداف رؤية السعودية 2030.