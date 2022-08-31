"الراجحي": نظام السياحة الجديد يُعزِّز ثقة السائح بالمواقع السياحية

واستطرد الراجحي قائلاً: "إن هذا الأمر سيكون عاملاً حاسمًا لوضع السعودية في المكان اللائق بها عالميًّا ضمن أكثر الدول جذبًا للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة.. وهذا ما نشهده حاليًا في المشاريع السياحية التي تُشيِّدها السعودية في مختلف الوجهات السياحية".