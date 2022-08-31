"الراجحي": نظام السياحة الجديد يُعزِّز ثقة السائح بالمواقع السياحية

أكد فيصل يوسف الراجحي، الشريك المؤسس نائب رئيس تطبيق "المطار"، أن نظام السياحة الجديد جاء استكمالاً لما تقوم به الجهات المسؤولة في وزارة السياحة لتحسين وتنظيم التشريعات البيئية والاستثمارية الموجودة في القطاع.
وأوضح الراجحي أن النظام الجديد سيعمل على إثراء تجربة السائح، وتعزيز ثقته بالمواقع والأماكن السياحية، كما سيحقق المنافسة العادلة بين المستثمرين في الداخل والخارج؛ ما يسهم في جذب الاستثمارات، وخلق وجهات سياحية جديدة.
وحول تداعيات النظام الجديد بيَّن أن النظام جاء لتعزيز القطاع السياحي المحلي، والارتقاء بالخدمات المقدَّمة التي تشرف عليها الوزارة؛ باعتبارها إحدى ركائز الرؤية الطموحة 2030 التي جاءت منسجمة مع توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله- بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
واستطرد الراجحي قائلاً: "إن هذا الأمر سيكون عاملاً حاسمًا لوضع السعودية في المكان اللائق بها عالميًّا ضمن أكثر الدول جذبًا للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة.. وهذا ما نشهده حاليًا في المشاريع السياحية التي تُشيِّدها السعودية في مختلف الوجهات السياحية".
وأشار إلى أن تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل وجود منصة إلكترونية موحدة، إضافة إلى تطوير العديد من المواقع السياحية لتكون جاهزة للاستثمار.
ومع وجود النظام الجديد للسياحة أكد الراجحي ضرورة استحداث برامج وأفكار سياحية إبداعية، لإعطاء صورة متكاملة عن مقومات بلدنا السياحية، والأنظمة التي اتخذتها الدولة لتحويل العمل السياحي إلى عمل اقتصادي، مع تقديم تجربة عالمية مستدامة، ومرشدين سياحيين قادرين على كيفية التعامل مع السياح بمختلف ثقافاتهم.
واختتم حديثه بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام السياحة الجديد، الذي يتطلع من خلاله إلى حوكمة وتطوير المنظمة السياحية، مع الارتقاء بالسياحة الداخلية كوجهة مفضلة للمواطن والمقيم، ووجهة جاذبة للسائح العالمي. كما هنأ وزير السياحة ومنسوبي الوزارة على صدور النظام الجديد.