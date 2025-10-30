الجمعية السعودية للفصام تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض وتعزز شراكاتها الاستراتيجية

شاركت الجمعية السعودية للفصام (احتواء) في فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار «استثمر في الصحة»، برعاية وزارة الصحة، وبمشاركة محلية ودولية واسعة من الخبراء وصُنّاع القرار في القطاع الصحي، تحت مظلة القطاع الصحي غير الربحي.