الجمعية السعودية للفصام تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض وتعزز شراكاتها الاستراتيجية

شاركت الجمعية السعودية للفصام (احتواء) في فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار «استثمر في الصحة»، برعاية وزارة الصحة، وبمشاركة محلية ودولية واسعة من الخبراء وصُنّاع القرار في القطاع الصحي، تحت مظلة القطاع الصحي غير الربحي.
وجاءت مشاركة الجمعية في الجناح H1A.A30 – بوث C6، بهدف استعراض مبادراتها في مجال التدخلات النفسية والاجتماعية، وتعزيز حضورها في المشهد الصحي من خلال بناء جسور تواصل فاعلة مع المختصين والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.
ونفذت المديرة التنفيذية للجمعية الدكتورة منال صوان جولة ميدانية على أجنحة الجمعيات الصحية غير الربحية وعدد من المستشفيات والقطاعات المشاركة، لتعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في البرامج المستقبلية، وقد أثمرت هذه اللقاءات عن تفاهمات أولية لعقد شراكات داعمة للتكامل وتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي سياق متصل، عُقد اجتماع بين الجمعية ورئيس مجلس إدارة مجموعة المستشفى السعودي الألماني المهندس صبحي عبدالجليل بترجي، لبحث أوجه التعاون في مجال تعزيز خدمات الصحة النفسية، تَوجَه بتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتفعيل المبادرات الصحية والتثقيفية، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، ودعم مشروعات البحث العلمي المرتبطة بالصحة النفسية والفصام تحديدًا. وقد وقّع الاتفاقية عن الجمعية الدكتور حمد العمر رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية، وعن المستشفى السعودي الألماني المدير الطبي التنفيذي الدكتور نزار باهبري.
وتأتي مشاركة الجمعية السعودية للفصام في الملتقى كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن جهود القطاع غير الربحي، لاسيما في تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة.