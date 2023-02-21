بالفيديو.. خطة تنظيم المركبات المرورية خلال يوم التأسيس في الخبر

أعلن مرور المنطقة الشرقية عن خطة تنظيم المركبات بمحافظة الخبر أثناء الاحتفاء بيوم التأسيس، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية، حيث تبدأ الخطة ابتداءً من يوم الأربعاء 22/ 2/ 2023 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
ونشرت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها في "تويتر" فيديو يتعلق بخطة تنظيم المركبات المرورية، جاء فيها أن حركة المركبات داخل دوار التوحيد تستمر شمالًا وجنوبًا مع تقييد عملية الدوران داخل الدوران، فيما ستغلق جميع فتحات الدوران بطريق الكورنيش المؤدي إلى ما بين دوار التوحيد ودوار الراشد، والتي ستكون حرة بجميع الاتجاهات.
وفيما يتعلق بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستمر حركة المركبات على طريق من دوار التوحيد شرقًا وغربًا، وسيتم إجبار المركبات على الذهاب إلى جهة اليمين في تقاطع الأمير تركي، وتحويل الإشارة المرورية لتحذيرية، وطريق الملك فيصل في تقاطعه مع طريق الملك سلمان سوف تكون حركة المركبات إما بالدوران والعودة باتجاه دوار الفوزان، وإما التوجه لليمين باتجاه طريق الملك سلمان، بينما سيتم تقييد حركة جزء على كوبري تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد مع استمرار الحركة المرورية بالأسفل، وسوف يتم تقييد الحركة بجميع الدورانات بطريق الملك سلمان، وسيكون طريق الملك سعود غربًا هو نهاية حركة المركبات بطريق الملك سلمان، ويُسمح فيه إما بالدوران والعودة بتجاه الشرق وإما الاتجاه لليمين.
وبخصوص شارع الأمير فيصل بن فهد؛ فستستمر حركة المركبات من تقاطع طريق شارع الأمير تركي شرقًا وغربًا، وسيتم تقيد جميع الطرق المتقاطعة باتجاه اليمين، وسيتم تقييد الحركة جزئيًا بتقاطع طريق الأمير فيصل بن فهد مع تقاطع طريق الملك فهد إما بالدوران وإما الدخول لليمين، فيما تستمر حركة المركبات إلى تقاطع طريق الملك سعود غربًا، حيث ستكون الحركة لجميع القادمين إلى هذا التقاطع إما الدوران والعودة وإما الاتجاه لليمين وتحويل الإشارة المرورية إلى إشارة تحذيرية، مع استمرارية الحركة أسفل الكوبري.