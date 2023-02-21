بالفيديو.. خطة تنظيم المركبات المرورية خلال يوم التأسيس في الخبر

وفيما يتعلق بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستمر حركة المركبات على طريق من دوار التوحيد شرقًا وغربًا، وسيتم إجبار المركبات على الذهاب إلى جهة اليمين في تقاطع الأمير تركي، وتحويل الإشارة المرورية لتحذيرية، وطريق الملك فيصل في تقاطعه مع طريق الملك سلمان سوف تكون حركة المركبات إما بالدوران والعودة باتجاه دوار الفوزان، وإما التوجه لليمين باتجاه طريق الملك سلمان، بينما سيتم تقييد حركة جزء على كوبري تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد مع استمرار الحركة المرورية بالأسفل، وسوف يتم تقييد الحركة بجميع الدورانات بطريق الملك سلمان، وسيكون طريق الملك سعود غربًا هو نهاية حركة المركبات بطريق الملك سلمان، ويُسمح فيه إما بالدوران والعودة بتجاه الشرق وإما الاتجاه لليمين.