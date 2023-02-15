ضمن برنامج الهيئة العامة للترفيه لتطوير المنشآت والمحتوى الترفيهي الإعلان عن أول اندماج في القطاع الخاص

وبهذه المناسبة شدد رئيس مجلس إدارة شركة ملاهي الأستاذ محمد بن عبدالله النمر على أهمية الاندماج وإطلاق الكيان الجديد، خصوصًا في التوقيت الحالي، مشيرًا إلى أن المملكة تعيش نموًا واسعًا في مختلف القطاعات، ويأتي في مقدمتها قطاع الترفيه الذي نجحت المملكة اليوم في لفت أنظار محبيه من حول العالم، وهو ما كشف عن حقيقة الحاجة إلى وجود كيانات محلية قوية وفاعلة قادرة على تلبية النمو المتسارع على التجارب الترفيهية المحلية، وضمان تحقيق أعلى المعايير لجودة الحياة، إضافة إلى صناعة تجارب تعزز الموروث المحلي، وتحاكي أعلى المعايير العالمية.