عقوبات وإجراءات.. تشريعات نادي الإبل تُجَرّم العبث وتمنع وسم الوجه للمتون رفقًا بالحيوان

وكشفت المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن منع الوسم على وجه الإبل المشاركة، تماشيًا مع تعليمات الدين الإسلامي؛ حيث بيّن النادي أن شرعنا الحنيف يحثّ على الرفق في كل شيء، ويحرّم إيذاء أي مخلوق أو كائن حي؛ لذا لا يقبل المهرجان مشاركة المتن الذي تم استخدام الوسم أو الشاهد فيه بمنطقة الرأس، حسب أنظمة ولوائح النادي.