السفير السعودي بمصر: زيارة ولي العهد تعكس عمق وأصالة العلاقات الراسخة بين البلدَيْن

أكد صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لمصر، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تعكس عمق وأصالة العلاقات الثنائية الراسخة بين السعودية ومصر.