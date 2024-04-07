الطائف.. "البلديات الفرعية" تنفذ جولات رقابية استعداداً لعيد الفطر المبارك

وتهدف هذه الجولات أيضاً للتأكد من سلامة المواد المستخدمة وتواريخ الصلاحية ومصدرها، ونظافة الثلاجات والأفران ومسارات الإعداد، وتأتي هذه الجولات الرقابية استجابةً للزيادة الملحوظة في الإقبال على الحلويات والمعجنات خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث يتم فحص المعامل والمخابز بشكل دوري ومنتظم لضمان الامتثال للمعايير الصحية والجودة، وتشمل هذه الجولات التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في طرق عرض وبيع المنتجات، وضمان توفر الشهادات الصحية للعاملين والتقيد بلبس الزي المخصص.