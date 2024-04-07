الطائف.. "البلديات الفرعية" تنفذ جولات رقابية استعداداً لعيد الفطر المبارك

نفذت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية جولات رقابية مكثفة على معامل إعداد وتصنيع الحلويات والمعجنات والمخابز، استعداداً لاقتراب عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالتعليمات البلدية في بيئات التحضير والتصنيع.
وتهدف هذه الجولات أيضاً للتأكد من سلامة المواد المستخدمة وتواريخ الصلاحية ومصدرها، ونظافة الثلاجات والأفران ومسارات الإعداد، وتأتي هذه الجولات الرقابية استجابةً للزيادة الملحوظة في الإقبال على الحلويات والمعجنات خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث يتم فحص المعامل والمخابز بشكل دوري ومنتظم لضمان الامتثال للمعايير الصحية والجودة، وتشمل هذه الجولات التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في طرق عرض وبيع المنتجات، وضمان توفر الشهادات الصحية للعاملين والتقيد بلبس الزي المخصص.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن البرامج الرقابية الشاملة التي تنفذها البلديات الفرعية في أحياء غرب وشرق وشمال وجنوب الطائف، بالإضافة إلى السيل الكبير والسيل الصغير والهدا والشفا، ومكاتب الخدمات البلدية بعشيرة والعطيف، وترفع هذه الجهود الرقابية مستوى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والزوار خلال فترة العيد المبارك.