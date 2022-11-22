بالفيديو.. الأرجنتيني "صاحب الدعاء" يهتف مكبّرًا عند تسجيل السعودية الهدف الثاني ويوصي بالدعاء

وحقق مقطع فيديو بثته "سبق" من الأرجنتين انتشارًا واسعًا؛ حيث قال "حلمي" فيه قبيل عقد المباراة إنه سيدعو الله عز وجل بعد أداء صلاة الفجر غدًا الاثنين، وبعدها يتجه لمشاهدة المباراة، والتي تقام في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت الأرجنتين، مبينًا عن توقعه لنتيجة المباراة بإذن الله بأن تنتهي واحد/ صفر لصالح المنتخب السعودي أفضل توقيت لتسجيل الهدف وهو بعد الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.