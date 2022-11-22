بالفيديو.. الأرجنتيني "صاحب الدعاء" يهتف مكبّرًا عند تسجيل السعودية الهدف الثاني ويوصي بالدعاء
هتف المواطن الأرجنتيني "حلمي" الذي يعمل في مركز خادم الحرمين الشريفين بمدينة بوينس آيرس بكلمة "الله أكبر" عند تسجيل المنتخب السعودي الهدف الثاني أثناء المباراة الحماسية، والتي بدأت قبل ساعة واحدة، مُعبرًا عن حبه وانتمائه للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم.
وكانت "سبق" قد وثقت للمواطن الأرجنتيني "حلمي" مقطع فيديو عبّر عن تمنياته بفوز المنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب الأرجنتين، ضمن مباريات كأس العالم والمقامة في دولة قطر 2022.
وفتح مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس التابع لوزارة الشؤون الإسلامية أبوابه منذ الصباح الباكر للمواطنين والمقيمين الأرجنتينيين لمشاهدة المباراة في المركز الذي تم تزويده بالشاشات التفاعلية، وتقديم الوجبات الخفيفة للحضور والمشروبات، وسط حضور لافت.
وحقق مقطع فيديو بثته "سبق" من الأرجنتين انتشارًا واسعًا؛ حيث قال "حلمي" فيه قبيل عقد المباراة إنه سيدعو الله عز وجل بعد أداء صلاة الفجر غدًا الاثنين، وبعدها يتجه لمشاهدة المباراة، والتي تقام في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت الأرجنتين، مبينًا عن توقعه لنتيجة المباراة بإذن الله بأن تنتهي واحد/ صفر لصالح المنتخب السعودي أفضل توقيت لتسجيل الهدف وهو بعد الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.