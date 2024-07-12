تعزيزًا للريادة.. السعودية تحتضن أول نسخة للألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في 2025

من جهتها، عبرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيسة لجنة رياضة المرأة، عن سعادتها بهذه الشراكة، قائلة: "نفخر بالدعم السخي الذي توليه قيادتنا للقطاع الرياضي بشكلٍ عام، وللرياضات الإلكترونية بشكلٍ خاص، والتي شهدت تطوراً غير مسبوق، أسهم في تمكين الشباب والشابات من تحقيق طموحاتهم، حيث تشكل الشراكة بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خطوة تاريخية، تنتقل معها الرياضة الأولمبية إلى مرحلة جديدة عنوانها التطلع نحو المستقبل".