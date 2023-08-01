رئاسة الحرمين تشرح مراحل غسل الكعبة المشرفة.. تعرف عليها بالتفصيل

وأوضحت أن المرحلة الثانية هي مرحلة تجهيز الأدوات، حيث يتم تجهيز عدد من الأدوات الخاصة التي تستخدم في الغسيل، ويتم استعمال قطع من قماش القطن الفاخر والمبطنة بالقطن والمطرزة بشعار رئاسة الحرمين؛ لتنظيف وترطيب حوائط وأعمدة الكعبة بعد تبليلها بالخلطة مع إضافة قطرات من العود بشكل مباشر على هذه القطع قبل عملية التمسيح.