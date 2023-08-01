رئاسة الحرمين تشرح مراحل غسل الكعبة المشرفة.. تعرف عليها بالتفصيل

استعرضت رئاسة شؤون الحرمين مراحل غسل الكعبة المشرفة، موضحةً أن مرحلة التحضير تتضمن تحضير 20 لترًا من ماء زمزم المبارك مقسمة على جالونين مصنوعة من الفضة، سعة 10 لترات.
وقالت: الجالون يشمل 10 لترات من ماء زمزم يتم خلطها مع 549 مللي من ماء الورد الطائفي، و24 مللي من دهن الورد الطائفي دي الجودة العالية، و24 مللي من دهن العود الخاص بالحرم، و3 مللي من المسك، ويتم خلطها بشكل جيد قبل استخدامها في تطييب حوائط وأرضية الكعبة وهي ذات تركيز عالٍ.
وتوضع 10 لترات من ماء زمزم في جالون آخر مصنوع من الفضة بدون أي إضافات، ويتم سكبه بالكامل لغسيل وشطف أرضية الكعبة مع خمسة لترات من الخلطة الخاصة بتطييب الكعبة.
وقبل عملية الغسيل يتم التبخير داخل الكعبة بأجواد أنواع العود؛ حيث يتم استهلاك ما يقارب نصف كيلو من العود الفاخر.
وأوضحت أن المرحلة الثانية هي مرحلة تجهيز الأدوات، حيث يتم تجهيز عدد من الأدوات الخاصة التي تستخدم في الغسيل، ويتم استعمال قطع من قماش القطن الفاخر والمبطنة بالقطن والمطرزة بشعار رئاسة الحرمين؛ لتنظيف وترطيب حوائط وأعمدة الكعبة بعد تبليلها بالخلطة مع إضافة قطرات من العود بشكل مباشر على هذه القطع قبل عملية التمسيح.
وأشارت رئاسة الحرمين إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التجفيف، وتتضمن أدوات التجفيف المزودة بمسكات من الفضة المزخرفة والمطبوع عليها شعار رئاسة الحرمين والبيت الشعري: "هي الكعبة الغراء ما أضوع الشذا وما أطهر الجدران بالنور تغسل"، حيث يتم استخدام هذه الأدوات في عملية تجفيف مياه الغسيل داخل الكعبة.
يُذكر أنه ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يتشرف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة غدًا الأربعاء.
ويشارك معه في غسل الكعبة المشرفة، عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.
وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.
وتعمل إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام على توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرفة بعد غسلها.