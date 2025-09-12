الشؤون الصحية بالحرس الوطني تتصدر قائمة المستشفيات الذكية عالميًا

تواصل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ريادتها في مجال الطب الرقمي، بعد أن توجت ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2026م، وحصدت المركز الأول على مستوى المملكة للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وفق تصنيف مجلة "نيوزويك" العالمية.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح إستراتيجيات التحول الرقمي في القطاع الصحي بالحرس الوطني، من خلال تبني أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، التي شملت أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية المتكاملة، وغرف العمليات الذكية، إضافة إلى التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما اعتمدت الشؤون الصحية منصات الرعاية الافتراضية وخدمات الاستشارات عن بُعد، إلى جانب تكامل الأجهزة الطبية مع تقنيات إنترنت الأشياء الصحية (IoMT) لمتابعة المؤشرات الحيوية، ما أسهم في رفع جودة الخدمات الطبية وتعزيز الريادة عالميًا.