الشؤون الصحية بالحرس الوطني تتصدر قائمة المستشفيات الذكية عالميًا

تواصل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ريادتها في مجال الطب الرقمي، بعد أن توجت ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2026م، وحصدت المركز الأول على مستوى المملكة للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وفق تصنيف مجلة "نيوزويك" العالمية.